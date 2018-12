Ubriachi in macchina, controlli nella notte: 5 patenti ritirate a Biella ()

BIELLA - Continuano senza sosta i controlli della polizia stradale nel Biellese. Nella notte, nell’ambito del servizio di prevenzione «stragi del sabato sera», gli agenti hanno fermato una trentina di veicoli, ritirando ben cinque patenti.

I controlli della polizia

Un dato che conferma come la guida in stato di ebbrezza non sia ormai un caso isolato, ma un comportamento sempre più frequente. Un 28enne di Costato è stato sanzionato e la sua patente è stata ritirata: guidava con un tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l. Altre quattro persone, una 25enne e un 27enne di Biella, un 34enne di Sandigliano e un 42enne di Andorno Micca sono stati denunciati perché sorpresi con un tasso alcolemico ancora più alto, compreso tra 0,8 e 1,5 g/l. Per tutti è scattata la denuncia e il ritiro della patente. I controlli sono stati effettuati a Biella in via Milano e in via per Tollegno. Anche grazie ai servizi di prevenzione come «stragi del sabato sera» non si sono registrati incidenti stradali.