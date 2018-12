Furti sotto Natale, è boom nel Biellese: ladri in azione in tutto il territorio ()

BIELLA - Natale si avvicina, ma per moltissime persone abitanti nel Biellese il regalo sotto l’albero sarà davvero sgradito. Anzi, sparito: raffica di furti in tutto il territorio nella giornata di ieri, sabato 22 dicembre. I furti nelle abitazioni sono stati effettuati a Candelo, Cerrione, Mongrando e Biella.

Biella e Mongrando, furti

A Biella è sparito del contante da un alloggio: i carabinieri hanno effettuato diversi sopralluoghi, dopo che i residenti avevano notato tre figure sospette muoversi nella zona. A Mongrando si registra un tentato furto in un’abitazione di via per Netro, ma il tempestivo intervento dei vicini ha fatto fuggire i ladri dalla casa di un 71enne.

Cerrione e Candelo, i furti

Tre paia di orecchini in oro: è questo il bottino prelevato dai ladri a Cerrione, in casa di un uomo di 48 anni. E’ però a Candelo che i malviventi si sono scatenati maggiormente. Due le abitazioni colpite: in entrambi i casi i ladri hanno forzato le finestre e si sono impadroniti di oggetti in oro e orologi. Il valore del bottino è in fase di quantificazione.