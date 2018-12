Biella, stop ai Diesel Euro 4 anche la vigilia di Natale: ecco quando finirà il blocco ()

BIELLA - Stop ai Diesel Euro 4: il blocco dei veicoli considerati più inquinanti è realtà ormai da tre giorni a Biella e rimarrà attivo anche domani, la vigilia di Natale. Sarà quindi un 24 dicembre particolare per i possessori di un’auto che non potrà circolare dalle 08:00 alle 19:00. Un provvedimento che ha mandato su tutte le furie i commercianti, che avevano chiesto che venisse sospeso per consentire ai «ritardatari» di effettuare i regali natalizi senza alcuna limitazione. Richiesta respinta.

Quando verrà tolto il blocco

La domanda sorge quindi spontanea: quando terminerà il blocco. Le buone notizie sono dietro l’angolo: la qualità dell’aria è migliorata, motivo per cui a Natale i Diesel Euro 4 potranno circolare regolarmente. Via libera quindi a partire dal 25 dicembre, giorno in cui peraltro è lecito attendersi diversi spostamenti in tutto il territorio Biellese. la qualità dell’aria a Biella è sensibilmente migliorata e non si registrano sforamenti dei Pm10 dal 19 dicembre.