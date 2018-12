Cadono massi sulla strada, pietre sfiorano un’auto in transito: allarme a Campiglia

CAMPIGLIA - Cadono massi sulla strada, allarme tra San Paolo Cervo e Campiglia: all’altezza della frazione Asmara, diversi detriti sono caduti in strada. Un pericolo per gli automobilisti o per chiunque si ritrova a passare da quelle parti. A segnalare l’accaduto è stata una donna alla guida di un’auto, mentre rientrava a Rosazza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i tecnici della provincia, oltre ovviamente i vigili del fuoco che hanno sgomberato la strada e messo in sicurezza la zona. L’allarme rimane alto.