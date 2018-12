In auto con coltelli e cocaina: fermati due cittadini stranieri dai carabinieri

BRUSNENGO - Cocaina e coltelli: è quanto scoperto dai carabinieri con il fermo di un’auto durante uno dei controlli di prevenzione effettuati nel territorio Biellese. I militari hanno fermato una vettura in serata, a Brusnengo, con a bordo due cittadini stranieri: un cittadino marocchino di 39 anni e un cittadino rumeno di 26.

Il controllo dell’auto

Il primo è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti perché sorpreso con 10 grammi di cocaina, mentre il secondo è stato denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere perché trovato in possesso di due coltelli con la lama troppo lunga. Il materiale è stato sequestrato a entrambi gli uomini, tutti e due residenti a Brusnengo.