Si addormenta in divano, i ladri gli ripuliscono la casa: furto shock a Muzzano

MUZZANO - Ha dell’incredibile il furto subito da un 58enne in casa sua, a Muzzano: l’uomo si è addormentato sul divano e mentre dormiva, i ladri sono entrati in casa e hanno rubato di tutto. Una dinamica davvero particolare. L’uomo era in sala, sul divano, si è appisolato e i malviventi se ne sono approfittati: i ladri sono entrati dalla finestra, rimasta accostata, e sono riusciti a portare via 1500 euro in contanti.

Altro furto a Muzzano

Sempre a Muzzano, alcuni ladri sono riusciti a rubare monili in oro nella casa di una 26enne: non è chiaro se si tratti degli stessi malviventi del primo colpo. Quel che è certo è che in questo caso i ladri sono saliti fino al primo piano, con la proprietaria di casa assente, hanno messo a soqquadro l’alloggio e sono spariti con il bottino.