L’aria di Biella torna pulita: da Natale stop ai blocchi per i Diesel Euro 4

BIELLA - Il Natale porta un regalo gradito agli automobilisti Biellesi: a partire da domani, martedì 25 dicembre, non sarà più attivo il blocco dei veicoli Diesel Euro 4. Niente blocchi e circolazione libera dunque, i valori delle polveri sottili sono tornati sotto il livello consentito.

Pm10, la situazione a Biella

Dopo i quattro giorni di Pm10 oltre i 50 microgrammi per metro cubo, valore di soglia stabilito dalla legge, già giovedì 20 il dato ha fatto segnare una media di 36 microgrammi. Ancora più bassi i valori dei tre giorni successivi: 30 microgrammi venerdì 21, primo giorno con l'ordinanza in vigore, 17 microgrammi sabato 22 e 29 microgrammi domenica 23. Si tratta di dati più in linea con la media annuale: il 2018, prima di questa improvvisa impennata dei valori, era stato migliore degli anni precedenti. I dati aggiornati a novembre parlavano di 9 sforamenti della soglia dei 50 microgrammi nella centralina di via Don Sturzo e di 22 nell'altra stazione di rilevamento, collocata in piazza La Marmora con un valore medio annuo rispettivamente di 17,8 e di 24,6 microgrammi. Il 2017 si era chiuso con 34 giorni oltre quota 50 in via Don Sturzo e 46 in piazza La Marmora.

Cosa dice il protocollo regionale

Il protocollo interregionale che regola il cosiddetto semaforo antismog fissa due giorni fissi di controllo dei valori, il lunedì e il giovedì. Se in tutti e quattro i giorni precedenti a quella data la quota di polveri sottili ha sforato la soglia dei 50 microgrammi per metro cubo, secondo i dati della centralina di riferimento (che a Biella è quella di via Don Sturzo), scattano automaticamente in vigore le prescrizioni dell'ordinanza, ovvero il blocco parziale dei veicoli diesel Euro 4 e precedenti se per passeggeri ed Euro 3 e precedenti se per il trasporto merci, oltre alla riduzione di un grado della temperatura media nelle abitazioni. Altrettanto automaticamente le prescrizioni vengono revocate se almeno in uno dei quattro giorni prima della successiva data di controllo, il valore di Pm10 è tornato sotto i 50 microgrammi. Ed è quello che è accaduto a Biella, così come nella maggior parte delle altre città che da venerdì hanno dovuto mettere in atto le riduzioni al traffico, da Vercelli a Chivasso, da Ivrea a Torino e cintura.