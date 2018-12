Fuoco e fiamme sul Mombarone: l’incendio continua a bruciare il bosco

DONATO - Continua a bruciare il bosco del Mombarone: da ormai molte ore è attivo un rogo che ha interessato diversi ettari di terreno tra boschi e prati. Le fiamme si sono propagate già nel giorno della vigilia e dopo oltre 24 ore l’incendio non è ancora stato domato del tutto. Il Mombarone continua a bruciare, nonostante il lavoro dei vigili del fuoco e delle squadre anti incendio boschivo Aib. Come dicevamo già ieri, il vento in quota sta rallentando le operazioni di spegnimento, in una zona già di per sé impervia e in cui diventa difficile operare. Seguiranno ulteriori aggiornamenti.