Si schiantano contro il muro mentre vanno al pranzo di Natale: in ospedale 2 anziani

CHIAVAZZA - Erano a bordo della loro Lancia Y, diretti a un pranzo di Natale, quando hanno perso il controllo del mezzo per cause ancora da stabilire e si sono schiantati contro un muretto in via Pietro de Mosso, a Chiavazza. Disavventura natalizia per due anziani, rimasti coinvolti in un incidente che, per fortuna, non li ha visti riportare gravi condizioni.

L’auto si è danneggiata notevolmente dal lato del passeggero, nella parte anteriore. Sul posto la polizia e il 118, che ha trasportato i due anziani in ospedale per precauzione. Come detto, le loro condizioni non sono gravi.