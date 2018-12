Meteo a Biella, sole o neve dopo le feste di Natale? Le previsioni

BIELLA - Natale è alle spalle, i pranzi e le cene con i parenti sono ormai un ricordo. Durante il periodo che per molti coincide con le vacanze, una delle preoccupazioni maggiori nel Biellese sono ovviamente le previsioni meteo: che tempo farà da qui a Capodanno? Sole o pioggia? E nevicherà? Ecco le previsioni meteo a Biella per giovedì 27 dicembre 2018.

Biella, le previsioni meteo

A Biella domani cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 3100m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente.