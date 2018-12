La funicolare si ferma a Santo Stefano: 10 persone bloccate, intervengono i vigili del fuoco

BIELLA - Santo Stefano sicuramente da ricordare per una decina di persone rimaste bloccate ieri nell'ex funicolare di piazza Curiel. Il mezzo di trasporto che porta al Piazzo di Biella si è fermato con a bordo delle persone e solo l'intervento dei vigili del fuoco ha permesso loro di scendere. Nessun dramma, ma fuori programma di certo non troppo apprezzato per le persone rimaste bloccate sulla funicolare. Il mezzo si è bloccato nel pomeriggio, poco prima delle 18:00.

La funicolare ferma, problema non nuovo

Non è di certo la prima volta che la funicolare presenta problemi di questo tipo. Una settimana fa l'impianto era andato fuori servizio a causa di pochi fiocchi di neve che avevano mandato in tilt la funicolare. Episodi che si susseguono con una frequenza preoccupante e che hanno già attirato l'attenzione di diversi consiglieri comunali, stufi per i continui disservizi. La funicolare infatti viene presa da molte persone per andare a lavoro, salire al Piazzo o viceversa e permettere alle persone più anziane di non patire il dislivello. Insomma, la funicolare in tilt è un danno davvero per tutti.