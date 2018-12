Auto esce di strada e precipita nel torrente Oremo: ragazza in ospedale

BIELLA - Un brutto incidente si è verificato ieri sera, all'ora di cena, in via Ivrea, al confine tra Biella e Occhieppo Inferiore. Un'auto guidata da una giovane è uscita di strada ed è precipitata nel torrente Oremo.

L'incidente e i soccorsi

Al momento del sinistro non vi era acqua nel canale. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco e dei medici del 118. I primi hanno estratto la conducente del mezzo dal veicolo, mentre i secondi se ne sono presi cura e l'hanno trasportata all'ospedale per i consueti accertamenti. Sul posto è arrivata anche la polizia, per i rilievi: non è chiaro cos'abbia fatto uscire fuori strada l'auto, ma potrebbe trattarsi di un problema meccanico.