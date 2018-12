A Biella vietati botti e fuochi d'artificio a Capodanno: multe salate per i trasgressori

BIELLA - Niente botti e fuochi d'artificio a Capodanno: come negli anni passati il sindaco Marco Cavicchioli ha firmato l'ordinanza che vieta l'uso dei botti nel giorno di San Silvestro. Petardi e fuochi d'artificio in città saranno proibiti in città dal 31 dicembre al 1 gennaio, come è ormai consuetudine.

Il divieto a Capodanno

Il divieto vale per 48 ore e comprende tutti i giochi pirotecnici. Le ragioni sono prevenire danni fisici a chi li maneggia, danni al patrimonio pubblico e privato e all'ambiente circostante (con il rischio, per esempio, di far partire incendi boschivi, più elevato in questi giorni di scarsità di piogge) e conseguenze negative per gli animali, i più spaventati dalle detonazioni e dalle esplosioni. L'ordinanza darà modo alla polizia municipale e alle forze dell'ordine di intervenire in caso di mancato rispetto della disposizione. Le sanzioni previste variano da 25 a 500 euro. L'appello a tutti i cittadini è al rispetto e al buon senso.