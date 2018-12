Muore dopo esser finito sotto un furgone: non ce l'ha fatta il biker dell'incidente di via Piacenza

BIELLA - Terribile aggiornamento in merito all'incidente avvenuto questa mattina, intorno alle 10:30, in via Piacenza: è morto il motociclista finito sotto il furgone e ricoverato all'ospedale di Ponderano. Il biker, di cui per il momento non sono note le generalità, è deceduto in ospedale dov'era stato portato dai medici del 118.

L'incidente e i soccorsi

L'incidente si è verificato alle 10:30 circa quando un furgone si è scontrato con la moto guidata dal biker. Il motociclista è rimasto incastrato sotto le ruote del furgone, tanto che per liberarlo era stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco: quest'ultimi hanno alzato il mezzo con un sollevatore manuale, poi hanno tirato fuori il biker. I soccorsi purtroppo sono stati inutili, perché il motociclista è morto nel drammatico incidente di via Piacenza.