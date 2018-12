Meteo a Biella, le previsioni per venerdì 28 dicembre 2018

BIELLA - Si avvicina l'ultimo weekend del 2018. Sole, pioggia, vento e precipitazioni: quale meteo attendersi a Biella per la giornata di venerdì 28 dicembre? Le temperature saranno miti o rigide?

Biella, le previsioni meteo

A Biella domani nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente.