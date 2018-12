Biella piange Carlo Quazzola: lo sportivo è il biker deceduto nell’incidente di via Piacenza

BIELLA - E’ Carlo Quazzola il biker di 66 anni che nella giornata di ieri ha perso la vita in seguito al terribile incidente stradale avvenuto in via Piacenza: Quazzola era uno sportivo decisamente conosciuto nel Biellese, soprattutto per le gare vinte come ciclista. Nella sua carriera aveva collezionato una Coppa Piemonte e molti campionati provinciali. L’uomo verrà anche ricordato come un ottimo giocatore di biliardo.

La dinamica dell’incidente

Se sui social la notizia della scomparsa di Carlo Quazzola ha portato sgomento e tristezza, le forze dell’ordine sono al lavoro per stabilire una dinamica ancora da chiarire. Dai primi rilievi pare che il motociclista si sia scontrato con un furgone che stava svoltando a sinistra per entrare in una delle aziende di via Piacenza.