OCCHIEPPO SUPERIORE - Momenti di tensione a Occhieppo Superiore: un pilota di parapendio è rimasto bloccato tra gli alberi di un boschetto della Valle Elvo, a causa di un atterraggio sbagliato. L'uomo è finito tra gli alberi poco distanti dal prato utilizzato solitamente per gli atterraggi.

Il salvataggio del pilota

Sul posto sono sopraggiunti gli uomini del soccorso alpino e i vigili del fuoco, nonostante l'impossibilità di utilizzare l'autoscala per salvare l'uomo rimasto intrappolato con il parapendio. Per soccorrerlo infatti, i vigili del fuoco lo hanno recuperato salendo su uno degli alberi vicini, lo hanno agganciato e lo hanno portato a terra in totale sicurezza. Il pilota non ha riportato ferite, mentre le vele del parapendio sono state rimosse in un secondo momento dagli uomini del soccorso alpino.