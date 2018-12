Un'orchestra e i dj, «doppio» Capodanno a Biella: il programma

BIELLA - Doppio Capodanno a Biella. Anche quest’anno, come il 31 dicembre 2017, la festa di Capodanno in città si divide in due, tra il Piazzo e il teatro Sociale Villani. Un buon modo per soddisfare ogni tipo di esigenza, per ogni tipo e genere di pubblico. L'obiettivo? Archiviare con un sorriso il 2018 e salutare l'arrivo del 2019.

Capodanno a piazza Cisterna

Piazza Cisterna sarà la sede della seconda edizione di «Capodanno fuori dal comune», sette ore di musica, danze e divertimento dalle 20 alle 3 del mattino per salutare l’anno nuovo sotto le stelle. L’organizzazione è di Nightlife Project che schiererà la sua squadra di disc jockey per fare sì che ognuno si diverta con il suo genere preferito. E a mezzanotte il conto alla rovescia sarà scandito al microfono e illuminato dai giochi di luce che ravviveranno lo scenario. Per il ristoro saranno presenti due postazioni con servizio bar e cibo da strada. L’ingresso è libero ma sarà vietato, come stabilisce l’ordinanza che recepisce i dettami della circolare Gabrielli per la sicurezza, l’uso di bicchieri e contenitori di vetro nell’area della festa.

Capodanno al teatro Sociale Villani

Al teatro Sociale Villani il concerto di gala è affidato alla Ensemble Symphony Orchestra e allo spettacolo «The legend of Ennio Morricone». Dalle 22 i musicisti tributeranno un omaggio al compositore premio Oscar che ha firmato alcune delle più celebri colonne sonore da film del mondo, dagli spaghetti western di Sergio Leone fino a Mission, C’era una volta in America o Nuovo Cinema Paradiso. L’orchestra sarà accompagnata da solisti di rilievo come il violoncello di Ferdinando Vietti, la tromba di Stefano Benedetti o il violino di Attila Simon, proveniente dal Cirque du Soleil. La voce narrante di Matteo Taranto e la soprano Anna Delfino aggiungeranno emozioni alla serata che, a mezzanotte, vivrà una pausa per il brindisi tradizionale. Gli ultimissimi biglietti (da 34 a 57 euro) sono in vendita da Cigna Dischi (via Italia 10), Paper Moon (via Galimberti 37), Nala abbigliamento (via Mazzini 68, Cossato), Agatha viaggi (corso Nuova Italia 82, Santhià) e via web sul sito www.ilcontato.it.