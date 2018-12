«Mio figlio è sparito dopo esser stato dimesso dall'ospedale»: padre denuncia la scomparsa

BIELLA - «Mio figlio non è tornato a casa». Sono state queste le parole di un padre che negli scorsi giorni si è recato dai carabinieri per denunciare la scomparsa di suo figlio, un uomo di 49 anni dimesso dall'ospedale di Biella nella giornata del 26 dicembre.

Figlio rintracciato dai carabinieri

I carabinieri si sono immediatamente attivati per cercare l'uomo scomparso, rintracciato solo in tarda serata, intorno alle 23:30. Trovatosi davanti ai militari, il 49enne ha ribadito loro di non avere alcuna intenzione di tornare a casa dei genitori ma di voler vivere da solo. Per questo motivo, ma consapevoli della buona salute dell'uomo, i carabinieri non anno potuto far altro che spiegare agli anziani genitori la situazione.