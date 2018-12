Biella, nel weekend niente neve e torna il caldo: le previsioni meteo

BIELLA - Poca neve nel Biellese, cieli sereni e nuvole pressoché assenti. Si potrebbe tranquillamente fare copia e incolla delle previsioni meteo a Biella per una settimana: nei prossimi giorni infatti, le giornate saranno contraddistinte da un bel sole caldo, pochissime nuvole e precipitazioni assenti. A sbalordire saranno però i termometri: sabato la temperature massima toccherà i 11 gradi, domenica si arriverà addirittura a 15. Un accenno di primavera negli ultimi giorni del 2018, contraddistinti quindi da un caldo anomalo per le medie stagionali.

Le previsioni meteo a Biella sabato 29 dicembre

A Biella domani cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 2850m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente.