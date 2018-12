Tamponamento sul ponte della tangenziale di Biella: ferite due persone

BIELLA - Violento tamponamento in corso lago Maggiore, sul ponte della tangenziale di Biella: due conducenti sono rimasti feriti e trasportati in ospedale per le consuete cure del caso. I veicoli coinvolti sono due: un Peugeot 206 grigio e una 500 L. L'incidente è avvenuto all'ora di pranzo, intorno alle 13:00. I feriti, come detto, sono due: un giovane di 20 anni circa e una donna di 40 anni. Sul posto è intervenuta la polizia locale per stabilire la dinamica e per mettere in sicurezza la strada.