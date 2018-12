Lavori in via Pietro Micca, strada parzialmente chiusa il 2 gennaio

BIELLA - Un segmento di via Pietro Micca resterà chiuso al traffico per poco più di otto ore giovedì 2 gennaio, per consentire i lavori di posa di un cavo elettrico a servizio della rete di telerescaldamento.

Via Pietro Micca chiusa, le strade alternative

L'ordinanza della polizia municipale fissa il periodo di stop alle auto dalle 8 alle 16,30 nel tratto tra piazza La Marmora e via Arnulfo. Nei due giorni successivi sarà istituito un senso unico alternato all'altezza del numero civico 24, dove c'è il passo carraio che dà accesso al cortile posteriore della scuola elementare Pietro Micca. I giorni per i lavori sono stati scelti apposta nel periodo di vacanze scolastiche per limitare i disagi alla circolazione in un periodo in cui c'è un minor afflusso di vetture nella zona. I percorsi alternativi sono, per chi procede in direzione Nord, via Gramsci e via Garibaldi con reinnesto in via Pietro Micca da via Arnulfo o dalla rotonda di via Amendola-piazza Curiel e, in direzione opposta, via Sebastiano Ferrero-via Quintino Sella-via De Fango per raggiungere piazza La Marmora.