Dissuasori per i passi carrai: rinnovi entro il 31 dicembre

BIELLA - Scadranno il 31 dicembre le concessioni per alcuni dei dissuasori alla sosta collocati all'altezza dei passi carrai lungo le strade della città. I titolari, proprietari o locatari di immobili oppure amministratori di condominio, devono dunque procedere al rinnovo, nel caso rientrassero tra coloro in scadenza, inoltrando la domanda al comando di polizia municipale. Il comando stesso è a disposizione per fornire indicazioni e chiarimenti allo sportello al piano terra della sede comunale di palazzo Pella (via Tripoli 48) o telefonando allo 015.3507230.