Drammatico incidente a Roasio: muore uomo di 47 anni, lascia un figlio di 10 anni

ROASIO - Incidente mortale sulla strada provinciale 142: all'altezza di frazione Curavecchia, a Roasio, una Citroen C1 è finita contro i lati della carreggiata. Nell'impatto è morto un uomo di 47 anni, Omar Saddik, originario del Nord Africa ma residente a Brusnengo. L'uomo lascia una moglie e un figlio di 10 anni.

L'incidente mortale a Roasio

Le cause dell'incidente non sono attualmente note. Quel che è certo è che l'uomo ha perso il controllo della sua vettura, ha iniziato a sbandare e a quel punto si è verificato l'incidente. Inutile l'intervento dei vigili del fuoco e dei medici del 118: per lui, purtroppo, non c'è stato nulla da fare.