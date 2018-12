Fughe di gas, interventi dei vigili del fuoco in tutto il Biellese

BIELLA - Giornata di lavoro piuttosto impegnativa per i vigili del fuoco di Biella e dei distaccamenti volontari di Ponzone e Costato: ieri infatti i pompieri sono intervenuti per verificare alcune fughe di gas in tutto il territorio. Tra bombole lasciate aperte, auto Gpl e guasti, il lavoro è stato piuttosto fitto e impegnativo.

Gli interventi dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco sono intervenuti a Valdengo per una fuga di gas segnalata dai residenti, in via Pietro Micca a Biella e a Trivero Ponzone. Entrambi si sono rivelati dei falsi allarmi. A Camandona invece i pompieri si sono recati in un luogo segnalato per una presunta fuga di gas: si trattava effettivamente di un'auto con impianto Gpl che perdeva. Grazie agli interventi dei vigili del fuoco, la giornata è terminata senza alcun problema in tutto il Biellese.