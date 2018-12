Riccardo Nerva è scomparso nel nulla, l'appello della sorella: «Aiutatemi a trovarlo»

CAVAGLIÀ - Ore di apprensione per Riccardo Nerva, ragazzo di 28 anni scomparso nel nulla. A lanciare l'allarme, via social network, è sua sorella Stefania. Il giovane, residente a Cavaglià, è scomparso dal 27 dicembre. La sua auto è stata ritrovata al santuario di Oropa, vicino alla salita per la Buscana. «Se qualcuno lo ha incrociato in montagna per favore ci avvisi» è l'appello della sorella.

Chi è Riccardo Nerva

Al momento della scomparsa, Riccardo Nerva indossava una giacca rossa della North Face: è alto 1,78 metri, è un ragazzo atletico con capelli castani e occhi castani. La carnagione è molto chiara. Un particolare? La cicatrice sotto l'occhio sinistro. Chiunque l'abbia visto o abbia informazioni sensibili è pregato di contattare le forze dell'ordine o la sorella di Riccardo, Stefania Nerva.