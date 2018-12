Notte di San Silvestro, cambia l'orario della funicolare: variazioni anche il 1° gennaio

BIELLA - Si allunga fino alle 3 del mattino, tre ore oltre l'ordinario, l'orario di funzionamento della funicolare del Piazzo nella notte di San Silvestro. La decisione è stata presa dal Comune per consentire ai partecipanti alla festa di capodanno in piazza Cisterna di utilizzarla per il ritorno a casa. Sarà presente un tecnico della Maspero, l'impresa costruttrice dell'impianto, fino al termine del servizio. Il 1 gennaio la funicolare riprenderà le corse più tardi, alle 15 anziché alle 7, per poi chiudere alle 24 come da orario normale.