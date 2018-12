Dramma Riccardo Nerva: il giovane trovato senza vita, stop alle ricerche

CAVAGLIA' - Riccardo Nerva è stato trovato privo di vita. Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche del 28enne scomparso il 27 dicembre: poco dopo pranzo, il corpo di Riccardo Nerva è stato rinvenuto sotto la parete Piacenza del Monte Mucrone. Ad avvistarlo l'elicottero Air Star. Nelle scorse ore, sui social e di persona, tantissimi Biellesi si erano spesi per rintracciare il giovane Riccardo, su appello della famiglia.

Ritrovato morto Riccardo Nerva

Al momento le cause della morte non sono note: visto il luogo di rinvenimento del cadavere, non è escluso che dietro la scomparsa di Riccardo Nerva vi sia una fatale caduta durante un'uscita in montagna. In corso le operazioni di recupero della salma. Sul posto sono presenti le forze dell'ordine, i vigili del fuoco, il soccorso alpino, le unità cinofile e la famiglia del ragazzo che è stata informata del rinvenimento del cadavere. Purtroppo, per la comunità di Cavaglià, il 2018 si chiude con la peggiore delle notizie: la mote di Riccardo Nerva.

La ricostruzione

Nelle scorse ore era stata la sorella Stefania a lanciare via social l'appello: «Se qualcuno lo ha incrociato in montagna per favore ci avvisi» è l'appello della sorella. La sua auto era stata ritrovata al santuario di Oropa, vicino alla salita per la Buscana. Nessun messaggio, niente. Da questa mattina erano partite le ricerche che, alla fine, hanno dato la notizia peggiore. La scomparsa di Riccardo.