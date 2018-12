Incendio in pieno centro a Biella: a fuoco un appartamento in via Italia

BIELLA - Momenti di tensione oggi pomeriggio in pieno centro a Biella: un incendio è scoppiato all'interno di un'abitazione al primo piano di uno stabile in via Italia angolo via Marconi. Sul posto sono immediatamente accorsi i vigili del fuoco e tante persone che, intente a passeggiare, si sono imbattute nel fumo e nel trambusto scatenato dall'intervento dei vigili del fuoco. Non è chiaro quali siano le condizioni dell'appartamento e l'eventuale coinvolgimento di persone.