Auto si schianta contro la colonnina dell’Enel: via la corrente in tutta la zona

PONZONE - Singolare incidente sabato sera a Ponzone: lungo la via provinciale, intorno alle 18:30, una Fiat Punto è uscita di strada e ha terminato la propria corsa contro una colonnina dell’Enel, danneggiandola. La corrente è andata via in tutta la zona per circa un’ora. Il conducente del mezzo, un 31enne di Trivero, oltre alla tanta paura non ha riportato alcuna ferita. Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e tecnici Enel. I primi hanno gestito la viabilità, i secondi si sono curati del veicolo e i terzi hanno ripristinato la corrente in un’oretta.