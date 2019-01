Vigliano, scontro tra auto alle 3 di notte: è il primo incidente del 2019 nel Biellese

VIGLIANO - E’ avvenuto a Vigliano il primo incidente del 2019 in tutto il Biellese. Il sinistro si è verificato questa mattina, alle 03:00, in via Marconi. La causa? Una possibile mancata precedenza. A scontrarsi sono state una Peugeot e una Ford Fiesta con alla guida un 63enne di Vigliano e un 34enne di Cossato. Entrambi feriti, ma non in maniera grave, sono stati trasportati in ospedale dalle ambulanze. Sul posto i carabinieri per effettuare i rilievi del caso.