Sordevolo, rientra a casa dalle vacanze e trova l’appartamento svaligiato

SORDEVOLO - Amara sorpresa per un 31enne Biellese: rientrato dalle vacanze natalizie, l’uomo si è trovato la casa messa completamente a soqquadro dai ladri. I malviventi gli hanno portato via denaro contante, monili e altro materiale dal valore da quantificare. Il furto è avvenuto in via Eugenio Bona e, molto probabilmente, rientra tra la raffica di furti avvenuta negli scorsi giorni nel Biellese. I ladri sono entrati da una finestra: in corso le indagini del carabinieri.