Orrore a Valdilana, trovato cadavere di un cane vicino alla scuola: mistero sulle cause della morte

MOSSO - Orrore all’alba, nel comune di Valdilana a Mosso: il cadavere di un cane è stato ritrovato sopra un muretto nei pressi dell’istituto scolastico. Non è chiaro cos’abbia ucciso il cane, un animale di mezza taglia di colore rossastro.

Cane morto, cause del decesso non chiare

L’animale potrebbe essere stato ucciso da un’auto oppure la sua morte potrebbe essere dovuta agli eccessi di Capodanno. Sul caso indagano i carabinieri, allertati dopo il ritrovamento. Informato anche il canile di Cossato, ma per il momento non è ancora stata fatta chiarezza. Quel che è certo è che in tutto il Biellese, nonostante i molti divieti imposti dai comuni circa l’esplosione di botti, sono stati tanti gli episodi che hanno visto gli animali domestici scappare e allontanarsi spaventati.