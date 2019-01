Sandigliano, furto all'ex palestra Metropolitan: colpo da 30.000 euro per i ladri

SANDIGLIANO - E' un furto decisamente fruttuoso quello effettuato da alcuni malviventi presso l'ex palestra Metropolitan di Sandigliano. I ladri sono entrati in azione nel periodo delle vacanze natalizie. La refurtiva? Un suv Peugeot 5008 noleggiato da una signora di 50 anni e attrezzatura da ginnastica per un valore di 7000 euro circa: il colpo è stato effettuato in via Sant'Ambrogio. I ladri sono entrati nel capannone in disuso e hanno portato via quanto possibile. In corso le indagini da parte dei carabinieri di Mongrando.