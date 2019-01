Infarto e sospetta frattura, doppio intervento del Soccorso Alpino sulla via ferrata

PONT CANAVESE - Doppio intervento in contemporanea per i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e per l'equipe dell'elisoccorso 118. Poco dopo mezzogiorno una donna di 46 residente a Moncalieri si è procurata una sospetta frattura a un arto inferiore mentre impegnata sulla via ferrata di Pont Canavese (To).

Doppio intervento

Siccome in zona era già presente l'eliambulanza 118 per recuperare un uomo che aveva accusato un infarto in casa a breve distanza dalla via ferrata, si è deciso di procedere prima con il recupero della donna che è stata consegnata all'autoambulanza in loco e in seguito con l'uomo in codice giallo che è stato condotto in ospedale a bordo dell'elicottero. Mentre il medico a bordo dell'eliambulanza si dirigeva nell'abitazione per prelevare l'uomo con l'infarto, l'elicottero con a bordo il tecnico del Soccorso alpino ha recuperato la donna in parete. Quando il velivolo è tornato in piazzola è stata data precedenza alla patologia più grave: la donna ospedalizzata in autoambulanza, l'uomo in elicottero.