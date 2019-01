Biella, perde il controllo dell'auto e si schianta contro una transenna: incidente in via Carso

BIELLA - Brutto incidente questa mattina in via Carso: una Fiat Punto guidata da un giovane si è schiantata contro una transenna. Lo schianto è avvenuto intorno alle 10:30. I motivi non sono al momento noti: potrebbe trattarsi di un malore come di una distrazione o di un'infrazione del codice della strada. Quel che è certo è che la vettura ha riportato ingenti danni, soprattutto nella parte anteriore, mentre il ragazzo è miracolosamente uscito indenne da questo brutto incidente.