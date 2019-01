Incendio divora una roulotte: distrutta la «casa» di un pastore

VALDENGO - Fuoco, fiamme e un’altissima colonna di fumo. E’ stata una serata di paura nei pressi del castello di Valdango, dove una roulotte appartenente a un pastore della zona è andata completamente a fuoco a seguito di un incendio.

L’incendio

A chiamare i soccorsi è stato un automobilista che ha allertato i vigili del fuoco dopo aver assistito a un forte scoppio. Sul posto vigili del fuoco, che hanno domato l’incendio in mezz’ora, e i carabinieri. Per fortuna al momento dell’incendio non c’era nessuno dentro la roulotte, utilizzata come casa dal pastore. Il mezzo di trasporto è stato completamente distrutto dalle fiamme.