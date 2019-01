Addio a Maria Botalla Piretta: a 107 anni è scomparsa una delle donne più longeve del Biellese

DONATO - Il Biellese piange Maria Botalla Piretta, 107 anni, una delle persone più longeve di tutto il territorio. La donna, che da tempo risiedeva nella casa per anziani Simonetti di Netro, è scomparsa nel giorno di Capodanno. I funerali della donna si sono svolti questa mattina, giovedì 3 gennaio, alle ore 10:00 presso la chiesa di San Giovanni Battista a Donato. E’ qui che 107 anni fa nacque Maria Botalla Piretta, conosciuta da tutti per il negozio di alimentari gestito con amore in paese prima e per essere un’ultracentenaria poi.