Meteo a Biella, è allerta per il vento: le previsioni di venerdì 4 gennaio 2019

BIELLA - Sole e raffiche di vento sul Biellese. Le previsioni meteo non sembrano avere dubbi: nonostante il bel tempo e le temperature nella media stagionale, la giornata di venerdì 4 gennaio sarà caratterizzata da un forte vento. Ma vediamo nel dettaglio le previsioni meteo a Biella.

Le previsioni meteo a Biella

A Biella domani cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di -2°C, lo zero termico si attesterà a 1300m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Allerte meteo previste: vento.