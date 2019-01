Uomo alla guida avverte un malore: è gravissimo all'ospedale di Ponderano

PAVIGNANO - Ha accusato un malore mentre era alla guida ma, per fortuna, ha avuto la freddezza e la lucidità di accostare e di fermarsi prima di provocare un incidente. Sono comunque gravissime le condizioni di un uomo sulla sessantina, ricoverato in codice rosso presso l'ospedale di Ponderano, a seguito di un malore avvertito per le strade di Pavignano.

I soccorsi

Il conducente dell'auto è stato notato a bordo strada da una donna che guidava un'altra vettura e che l'ha incrociato per strada. La donna ha immediatamente allertato il 118, che è intervenuto e ha soccorso l'uomo. Le sue condizioni sono gravissime, visto che è entrato in codice rosso al pronto soccorso. Seguiranno ulteriori aggiornamenti.