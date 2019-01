Befana, cioccolata calda e vigili del fuoco: tanti eventi per festeggiare l'Epifania a Vercelli

VERCELLI - Se è vero che il vecchio adagio «L’Epifania tutte le feste porta via» è ancor più vero che c’è una ragione in più per affrontare la giornata che conclude il ciclo di festività natalizie e di fine anno con la giusta letizia. A Vercelli saranno tante le iniziative previste per il 6 gennaio: dalla pista di pattinaggio alla Befana del vigile, passando per la cioccolata calda.

La festa dell'Epifania a Vercelli

Domenica 6 gennaio la pista di pattinaggio in piazza Pajetta, che osserverà gli orari festivi (dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 20) proporrà dalle 16 l’arrivo della Befana con un «trucca bimbi» e iniziative di animazione. Alle 16.30 nella centrale Piazza Cavour concerto del gruppo Graceland di Carlo Olmo. Nel pomeriggio la Protezione Civile di Vercelli provvederà a rifocillare i presenti con una ottima cioccolata calda. Non mancherà naturalmente in piazza Cavour la tradizionale discesa della Befana: alle 18 la simpatica vecchina scenderà da palazzo Taverna invece che dalla Torre dell’Angelo attualmente soggetta a restauro.

Befana del Vigile

L’organizzazione è fornita dai Vigili del Fuoco che saranno anche i protagonisti dell’evento. La festa sarà accompagnata da animazioni, musica e distribuzione di dolci per i bambini che come ogni anno assisteranno all’evento, in una piazza completamente al buio. Tornerà anche la «Befana del Vigile»: dalle 14.00 raccolta di generi alimentari che verranno successivamente destinati alle associazioni di volontariato vercellesi.