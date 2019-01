Investe una donna sulle strisce pedonali, preso il pirata della strada: è un Biellese

BIELLA - La polizia stradale ha individuato il pirata della strada che lo scorso 15 dicembre, in via Candelo, ha investito una donna sulle strisce pedonali prima di fuggire nel nulla, facendo perdere le proprie tracce. Dopo due settimane di indagini, gli agenti sono riusciti a risalire all'identità del pirata, un 27enne Biellese denunciato per omissione di soccorso.

Indagini e denuncia

L'indagine ha subito una svolta quando un cittadino si è recato dalla polizia per fornire la propria testimonianza. Testimonianza accompagnata da una fotografia che ritraeva la targa del veicolo che aveva investito la donna di 82 anni, ricoverata poi per frattura del polso. L'auto è risultata essere un veicolo di cortesia di proprietà di un auto riparatore: non è stato però quest'ultimo a investire la donna, ma il 27enne Biellese che ora dovrà rispondere di omissione di soccorso.