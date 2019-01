Meteo a Biella, che tempo farà nel weekend? Le previsioni

BIELLA - Il primo weekend del 2019 è arrivato. La domanda sorge quindi spontanea: quali saranno le condizioni meteorologiche a Biella e in tutto il Biellese? Vediamo di seguito le previsioni meteo di Meteo 3B in città nelle giornate di sabato e domenica 5-6 gennaio 2019.

Le previsioni a Biella

A Biella cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata di sabato mentre domenica il sole sarà splendente. In entrambe le giornate non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di -2°C, più calda domenica con la massima di 13 e la minima di 4. Lo zero termico si attesterà a 2500m sabato e 2400 domenica.