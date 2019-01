Paura in via Ivrea, auto prende fuoco in mezzo alla strada

BIELLA - Momenti di tensione ieri pomeriggio in via Ivrea, a Biella: un’auto, un Peugeot 206 grigio, è andata a fuoco mentre stava transitando nella rotonda tra via Ivrea e via Pollone. Il conducente ha fatto in tempo a uscire dalla vettura prima che le fiamme si sprigionassero dal vano motore: e sarebbe proprio un guasto al motore la possibile causa dell’incendio.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme, e la polizia locale che ha chiuso la strada e gestito il traffico durante l’intervento dei pompieri.