Pedone investito in via Torino: vittima dell’incidente in ospedale

BIELLA - Brutto incidente stradale questa mattina in via Torino, a Biella: un pedone è stato investito da un’Alfa Romeo nera e, a causa della violenza dell’impatto, è finito contro i parabrezza dell’auto, sul lato del conducente, infrangendolo. Sul posto è intervenuta la polizia locale per i rilievi del caso, mentre il pedone di cui non si conoscono le generalità, è stato portato in ospedale dai medici del 118.