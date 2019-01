Via Torino, la via degli incidenti: ancora un pedone investito

BIELLA - Ancora un incidente in via Torino. Sale a due il bilancio dei pedoni investiti solo oggi, nella mattinata di sabato 5 gennaio. Il secondo incidente è avvenuto a pochissimi metri da quello precedente. In questo caso la vittima dell’incidente è un’anziana, trasportata in ospedale dopo essere stata investita da un’auto all’angolo con via Zara. Il primo pedone era stato invece investito davanti all’Odeon, a soli 300 metri di distanza. I due episodi legittimano un dubbio presente da tempo: in via Torino si «corre» troppo?