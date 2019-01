OCCHIEPPO SUPERIORE - Ladri «scalatori» in azione a Occhieppo Superiore. Alcuni malviventi, al momento non identificati dalle forze dell'ordine, hanno colpito una villa in via Garibaldi: i ladri sono saliti sul terrazzo del primo piano, hanno scassinato una porta-finestra e sono entrati nell'abitazione di un uomo di 49 anni. Il bottino non è stato ancora quantificato vista l'assenza del proprietario, ma pare che i ladri siano riusciti a portare via del denaro contante. Sul caso indagano i carabinieri.