Anziana scompare nel nulla a Gli Orsi: ritrovata dai carabinieri

BIELLA - Attimi di paura sabato sera per le sorti di una signora anziana, letteralmente "scomparsa" dal centro commerciale Gli Orsi. La donna, 83 anni, è svanita nel nulla mentre era con la figlia in giro per negozi: è stata la stessa figlia a dare l'allarme, avvisando le autorità della sparizione della mamma. Le ricerche dei carabinieri hanno dato esito immediato: dopo soli 15 minuti infatti, la donna è stata ritrovata a pochi chilometri di distanza, a Gaglianico, tra via Cavour e via XX Settembre. Un lieto fine, dopo minuti di apprensione.