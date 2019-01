Dramma a Biella, trovato in un appartamento il corpo senza vita di un uomo

BIELLA - E’ un dramma di solitudine quello vissuto da Cesare Ferrata, 70enne ritrovato privo di vita nella sua abitazione di via Vialardi di Verrone, a Biella. L’uomo, solo al mondo, è deceduto per cause naturali in casa sua. Nel suo alloggio. Da solo. A ritrovarlo sono stati i vigili del fuoco che, allertati da alcuni vicini che non avevano più visto l’uomo, sono intervenuti nell’appartamento insieme ai carabinieri e ai medici del 118. Una volta entrati in casa, i presagi si sono rivelati corretti: l’uomo è stato ritrovato morto. Il magistrato ha disposto lo spostamento del cadavere nella camera mortuaria del cimitero.