Incidente a Miagliano, scontro tra auto in via Vittorio Veneto: conducente in pronto soccorso

MIAGLIANO - Incidente nel giorno dell’Epifania a Miagliano, in via Vittorio Veneto: un’Audi A3 si è scontrata con una Hyundai al centro della strada. Le due auto erano guidate rispettivamente da un 33enne e da un uomo di 55 anni, entrambi di Miagliano. Ad avere la peggio il primo, trasportato all’ospedale di Ponderano a causa delle lievi ferite riportate. L’uomo non versa in cattive condizioni. Praticamente illeso l’altro conducente. Sulla dinamica dell’incidente indagano i carabinieri.